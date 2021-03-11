Taffarel'den Galatasaraylıları şaşırtan sözler: Türkiye'deki en iyi Brezilyalı Alex'ti

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden ve bir dönem sarı-kırmızılı ekipte antrenörlük de yapan Brezilyalı Claudio Taffarel, Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Türk kalecilerin büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Brezilyalı efsane, eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takım ve Türk futboluyla ilgili Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbol adamı, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Türkiye'de oynamış en iyi Brezilyalı futbolcu olduğunu söyledi.

İşte Taffarel'in yaptığı açıklamalar;

Muslera, Galatasaray tarihine geçti, onu tebrik ediyorum. Güçlü bir karakteri var. Her zaman gençlere yardımcı oldu. Kulübe yardımcı oldu. Muslera, Türkiye'ye geldiği günden beri ne kadar profesyonel olduğunu gösterdi. Muslera, Galatasaray markası haline geldi. Muslera'nın ne kadar oynayacağını söylemek çok zor. Ne kadar fazla kalırsa, Galatasaray için o kadar iyi olacaktır. Ben ve Muslera, kendi dönemlerimizi iyi geçirdik. Ben kendi dönemimde, Galatasaray formasını elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak büyük bir gururla ve mutlulukla giydim. Şimdi de bu fırsat, birçok maçlara katılan ve kulübü için birçok şey başarmış Muslera'nın elinde. Burada kim daha iyi ya da kötü konusu söz konusu olamaz. Çünkü takıma karşı her zaman saygı ve sevgi vardır. Ne olursa olsun Galatasaray kulübü daima oyunculardan değerli olacaktır.

"FATİH TERİM BÜYÜK HOCA"

Fatih Terim çok iyi bir insan. Çok büyük bir kalbi var ve inanılmaz profesyonel biri. Güçlü bir karakteri olan çok iyi bir hoca. Bence Türk futbolu için yeri çok önemli. İnanıyorum ki, UEFA Kupası'nı da kazandığımız yılları içeren 98-2000'li dönemin arasında hocalık yapmak onunda kendini geliştirmesi için büyük bir fırsat oldu. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen ve tecrübe sahibi olan büyük bir hocaya dönüştü. İyi bir arkadaşım. Birbirimize büyük saygı ve sevgi besliyoruz. Oyuncusu oldum, teknik ekibinde çalıştım. Onunla olduğum ve birlikte çalıştığım süre boyunca kendimi hep iyi hissettim. Çünkü o çok içten biri. Ona buradan selamlarımı iletiyorum.

"TÜRK KALECİLER İYİ"

Türkiye Ligi'ni son dönemde çok takip edemiyorum. Galatasaray'ın ne zaman oynayacağını biliyorum ve takip ediyorum fakat diğer takımları takip etmeye fırsatım olmuyor. O yüzden en iyi Türk kalecinin kim olduğunu söylemek zor. Zamanımdan Mert'i hatırlıyordum, çok iyi bir kaleci. Bence genç Türk kalecilerinin oldukça büyük bir potansiyeli var. Dönemimdeki genç kalecilerin gelişimi çok iyiydi. Şu an nasıl oynadıklarını ve güncel durumlarını takip edemediğim için bilmiyorum fakat umarım iyi oynuyorlardır. Çünkü bu Türk futbolu için çok önemli. Türk milli takımına kalecilerin büyük katkıları olacaktır, bunu geçmişte de gördük ve buna örnek Rüştü'yü verebiliriz. Çok iyi bir kaleciydi.

"EN İYİ BREZİLYALI ALEX"

Geçmişe bakacak olursak çok fazla Brezilyalı futbolcunun Türkiye'de oynadığını söyleyebiliriz. Şu anda da oynayan birçok Brezilyalı var. Ancak Türkiye'de futbol tarihine en büyük damgayı vuran Brezilyalı futbolcu Alex'ti. Çok büyük bir oyuncuydu, bir futbol starıydı. Döneminin en iyi futbolunu Türkiye'de oynadı. Bugün bile her yerde resimleri ve çizimleri var. Bence Türkiye'de Brezilya'yı en iyi temsil eden ve tanıtan futbolcu Alex'ti.

G.SARAY TARAFTARINA MESAJ

Türkiye'ye ilk indiğimden itibaren çok güzel karşılayan ve destekleyen Galatasaray taraftarına da bir mesajım var. Uzun zamandır pandemiden ötürü Türkiye'ye gelemiyorum fakat bu fırsatla onlara kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Hepinizin büyük bir kalbi var ve her zaman beni saha içinde, saha dışında, İstanbul'un her köşesinde inanılmaz şekilde desteklediniz. Yokluğunuzu daima hissediyorum. Her zaman yanımda oldunuz, o yüzden size özel olarak selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.