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TAF Yürüyüş Kupası'nda zirve; Salih Korkmaz ve Evin Demir'in

Kovin 19 sürecinin ardından başlayan yarışmalarda yürüyüş branşında Salih Korkmaz ve Evin Demir birinci oldular.

TAF Yürüyüş Kupası'nda zirve; Salih Korkmaz ve Evin Demir'in
10.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:53

Kovin 19 sürecinin ardından başlayan yarışmalarda yürüyüş branşında Salih Korkmaz ve Evin Demir birinci oldular.

Ankara'daki Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Kupası'ndaki kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışlarına 22 yürüyüşçü katıldı.

Kadınlar yarışında Avrupa U20 ikincisi Evin Demir, rahat bir müsabaka çıkararak açık farkla birinci oldu. Evin, 23: 06.52'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Leyla Işık 26: 29.40 ile ikinci, Seçil Akpınar da 26: 55.67 ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Doha 2019'un beşincisi ve Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 41: 21.97'lik performansıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Şahin Şenoduncu, 42: 14.45 yürürken, Mert Atlı da 42: 23.11'lik derecesiyle üçüncülüğü aldı.


Kaynak: DHA

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