TAF Yürüyüş Kupası'nda zirve; Salih Korkmaz ve Evin Demir'in Kovin 19 sürecinin ardından başlayan yarışmalarda yürüyüş branşında Salih Korkmaz ve Evin Demir birinci oldular.

Kovin 19 sürecinin ardından başlayan yarışmalarda yürüyüş branşında Salih Korkmaz ve Evin Demir birinci oldular.

Ankara'daki Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Yürüyüş Kupası'ndaki kadınlar 5 bin metre ve erkekler 10 bin metre yarışlarına 22 yürüyüşçü katıldı.

Kadınlar yarışında Avrupa U20 ikincisi Evin Demir, rahat bir müsabaka çıkararak açık farkla birinci oldu. Evin, 23: 06.52'lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Leyla Işık 26: 29.40 ile ikinci, Seçil Akpınar da 26: 55.67 ile üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Doha 2019'un beşincisi ve Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 41: 21.97'lik performansıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Şahin Şenoduncu, 42: 14.45 yürürken, Mert Atlı da 42: 23.11'lik derecesiyle üçüncülüğü aldı.

Kaynak: DHA