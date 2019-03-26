Tadı Damağımda Adı Aklımda!

İstanbul-Esenyurt'ta hizmet veren Can Ciger Kebap Salonu firma sahibi Mehmet Demir, "27 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Can Ciger Kebabı hizmete açalı 6 ay kadar oldu. Genç ve dinamik bir yolculuğa kendi firmamız ile çıktık. Ciger üzerine müşterilerimize hizmet veriyoruz. Günlük taze ciger çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

"GÜNLÜK VE TAZE ÜRÜNLER KULLANIYORUZ "

Firma sahibi Mehmet Demir, "Günlük taze ciger çıkarıyoruz. Kıvırcık kuzu cigeri kullanıyoruz. Şerbetli kuyruk ile kuzu cigeri birleştiği zaman daha lezzetli bir ürün ortaya çıkıyor. Ciger üzerine İstanbul'ta tek olmaya en iyi olmaya çalışıyoruz. Günlük ve taze ürünler kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

FARKLI TATLARI BÜNYESİNDE BULUNDURUYOR

Mehmet Demir, "Aynı anda 250 kişiye hizmet verebiliyoruz. 13 kişilik bir ekiple müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Hakiki Urfa usulü çiğ köfte ile de müşterilerimizin beğenisini kazandık. Gerçek acıyı tatmak isteyenler bize gelecek. İçindeki malzemeler birebir Urfa isotudur. Ürünlerimiz oldukça geniş. Cigerin yanı sıra kebap çeşitleri, ciğ köfte, yürek, dalak çeşitlerimiz de var ve hepsi günlük taze olarak yapılıp müşterinin önüne konuluyor." dedi.