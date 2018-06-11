Taciz İddialarıyla Gündeme Gelen Talat Bulut'un Oynadığı Yasak Elma Dizisi Bitiyor mu?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu hakkında hem genç kadın hem de Talat Bulut birbirlerini suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

YASAK ELMA BİTİYOR MU?

Taciz konusunun yargıya taşınmasının ardından dizinin ne olacağı, eğer dizi devam edecekse Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut'a ne olacağı merak edildi. Konuya köşesinde yer veren Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu neler olacağını yazdı. İşte Sina Koloğlu'nun yazısı:

"YARGININ KARARINI BEKLİYORUZ"

"Yasak Elma'da, Talat Bulut krizi yaşandı. Kendisine cinsel taciz suçlaması var. Konu yargıya gidiyor. Çok şey yazıldı. Ben de olayın son durumunu, Fatih Aksoy'a (Med Yapım/Yapımcı) sordum. Aksoy, ''Yargı karar verecek, biz de ona göre bir karar alacağız'' dedi. Dizi, sezon finali yapıyor ve tatile çıkıyor.

Talat Bulut, bugün için Fatih Aksoy'a gideceğini söylemişti. Sordum, ''Hayır, yok öyle bir şey'' yanıtını verdi. Peki, ''Bulut olmadan bir B planı var mı?'' diye sordum. Şu an düşünmediklerini söyledi yapımcı...''