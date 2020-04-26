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Tacikistan'da futbola erteleme

Tacikistan Birinci Futbol Ligi maçları, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 10 Mayıs'a kadar ertelendi.

26.04.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:17
Tacikistan'da futbola erteleme

Tacikistan Birinci Futbol Ligi maçları, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 10 Mayıs'a kadar ertelendi.

Tacikistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin spor aktiviteleri için getirdiği kısıtlama nedeniyle birinci lig maçlarının yarından itibaren 10 Mayıs'a kadar ertelendiği bildirildi. Ülkede 5 Nisan'da başlayan birinci lige 4'üncü hafta maçlarının ardından ara verilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tacikistan Futbol Federasyonu, bugün, halkın sağlığını ve güvenliğini korumak için kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak askıya alınması üzerine kabul edilen, ülkede koronavirüsün önlenmesi için cumhuriyet merkezinin kararlarını tamamen desteklemektedir.

Bu bağlamda, Tacikistan Futbol Federasyonu, ligler ve bölgesel futbol federasyonları tarafından düzenlenen yarışmalar da dahil olmak üzere, kuruluşun himayesinde düzenlenen tüm futbol etkinliklerini askıya almaya karar verdi."


Kaynak: DHA

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