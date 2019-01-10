#CES #CES2019 Teknolojinin kalbinin attığı ve ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıtılan tablet görünümlü oyun canavarı: Asus ROG Mothership GZ700RX ayrılabilir klavyesi, ilginç tasarımı, Core i) işlemci desteği ve 64 GB RAM gibi özellikleriyle oyunların beklentilerini karşılıyor.

Kaynak: Youtube