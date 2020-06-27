HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın" -Bazı gazete ve TV kanallarında vücut direncini arttıran ham Propolis'in içinde kurt olduğu iddialarına sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının AR-GE'lerini para ile satmamalarını istedi.

27.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:08

TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

-Bazı gazete ve TV kanallarında vücut direncini arttıran ham Propolis'in içinde kurt olduğu iddialarına sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının AR-GE'lerini para ile satmamalarını istedi.

MUĞLA - Kovid-19 salgınında vücut direncini arttıran en önemli besin kaynakları arasında gösterilen arı ürünleri ile ilgili bazı TV kanallarına çıkan bilim insanlarının özellikle ham Propolis içinde kurt olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösteren Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, bilim insanlarının çalışmalarını para ile satması durumumda firmaların esiri olacağını söyledi.

"Vücut direncini arttıran tek ürün arı ürünleri"

TAB Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada olduğu gibi bu yeni tip korona virüs nedeniyle vücut direncini artırmak amacıyla kullanılan tek şey arı ürünleri. Dünya ve ülkemizdeki üniversitelerin ortak çalışmaları sonucunda çıkan sonuç, özellikle bal, arı sütü polen ve Propolis ön plan çıktığı görülmektedir. Üretim noktasında arıcılar da elinden gelen her şeyi de yaptıklarını ifade edebiliriz Türkiye Arıcılar Birliği olarak" dedi.

"Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın"

Bazı gazete ve televizyonlarda fütursuzca, arıların yaptığı üretimin çok batık olduğunu ve kalitesiz olduğu yönünde ifadelerin olduğunu açıklayan Şahin, "Bunlar bilim insanlarına yakışmayacak bir ifadedir. Bir bilim insanı Propolis için laboratuvarda her yönüyle çalışıyor mu ki, üretilen ham propolislerin kurtlu olduğunu ifade ediyor. Propolisin içinde hiçbir şekilde kurt olmaz. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum bu tür bilim adamlarına. Biliminizi ve Ar-Ge'nizi sakın para ile satmayın. Yaptığınız bilimsel çalışmayı, para ile satarsanız firmaların esiri olursanız, sokakta gezemezsiniz. 72 bin arıcı sizin yakanıza yapışır. Ham bal konusunda bir bayanın yetkisizce, ham balın içersinde bir sürü posa olduğunu ifade etmesi ve bununla ilgili olarak da hukuksal boyunu çalışıyoruz" dedi.

"Eczaneler referans olamaz"

Devletin propolis ürününü nerede satılacağı yönünde karar vereceğini açıklayan Şahin, "Türk halkına şunu ifade ediyorum, Türkiye'de üreticiye özelikle 80 ilde bulunan birliklerimize güvensinler. Eczaneler bu konuda referans olarak gösteremez. İlki eczanelere satılacak diye bir kural yok. Devlet bu balların nerede satılacağına karar verir, bu karar çerçevesinde ürünler satılır. Bir bilim adamı olarak eczaneyi referans gösterirseniz, siz bir firmanın tesiri altında kalmış olursunuz. Propolis alkol, su ve bazı yağlarda arındırılır. Sizler bir eczaneden alın derseniz, sizler bir firmanın silahşörlüğünü yapmış olursunuz" dedi.

TAB Başkanı Şahin: 'Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Ekonomi
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Ekonomi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine: Kıdem tazminatını aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine: Kıdem tazminatını aranızda halletmezseniz art...
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Ekonomi
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Ekonomi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi Ekonomi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı
Üniversite sınavındaki bir soruda şarkısı geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Üniversite sınavındaki bir soruda şarkısı geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Kız meselesi yüzünden tartışan engelli gruptan, engelli gence meydan dayağı
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkanlardan istenen testin fiyatını 110 lira olarak belirledi
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Alişan, ölümden döndüğü kaza hakkında merak edilenleri tek tek anlattı
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Gelir kaybı yaşayan Galatasaray, bonservis bedeli olmayan oyunculara yönelecek
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 16 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: TAB Başkanı Şahin: "Bilim insanları AR-GE'lerini para ile satmasın" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 15:10:22. #1.15#
title