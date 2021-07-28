T.C. Kuşadası Belediyesi
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T.C. Kuşadası Belediyesi

T.C. Kuşadası Belediyesi
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T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI ESNAFINDAN ASPARAGAS HABERCİLİĞE BÜYÜK TEPKİ"YALAN HABERCİLER ELİNİ EKMEĞİMİZDEN ÇEKSİN "Kuşadası'nda Kurban Bayram tatilinin son günlerinde Karaova Mahallesinde meydana gelen kanalizasyon arızası sonrasında bölgede asparagas haber yapan medya...

T. C. Kuşadası Belediyesi | KUŞADASI ESNAFINDAN ASPARAGAS HABERCİLİĞE BÜYÜK TEPKİ"YALAN HABERCİLER ELİNİ EKMEĞİMİZDEN ÇEKSİN "Kuşadası'nda Kurban Bayram tatilinin son günlerinde Karaova Mahallesinde meydana gelen kanalizasyon arızası sonrasında bölgede asparagas haber yapan medya kuruluşlarına çevre sakinleri büyük tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrasında bölgeye gelerek büyük bir çevre kirliliği yaşanmış gibi haber yapan yayın kuruluşları esnaf ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bölge sakinlerini ziyareti sırasında şikayetlerini dilen getiren esnaf ve vatandaşlar, bazı yayın kuruluşlarının Kuşadası'nı karalama yarışı içinde olduklarını belirterek, "Yer altındaki kanalizasyon borusu patlaması istenmeyen ama olabilecek bir olay. Ancak bu olayı Kuşadası'nda büyük çevre felaketi başlığı ile karantinaya alınmış bir bölgeymiş gibi haber yapmak yalan habercilikten öteye geçmiyor" dedi. EKMEĞİMİZLE OYNAMA HAKKINI ONLARA KİM VERİYORBölgedeki Esnaf Temsilcisi olarak konuşan Mucit Tuğlu "Yaşanmasını istemediğimiz ama evimizdeki su borusunun patlaması kadar doğal bir kaza yaşandı. Yaşanan arızayı çevre felaketi olarak yansıttılar. Gelip burada insanlarla röportajlar yaptılar ama gerçekleri yayınlamadılar. Yaptıkları haberler sonrası burası boşaldı. Resmen ekmeğimizle oynadılar. Bu hakkı onlara kim veriyor. Resmen Kuşadası'nı karalama kampanyası başlatmış durumdalar. Zaten pandemi nedeni ile aylardır kepenklerimiz kapalıydı. Bu 3 günde evimize ekmek götürecek para kazanacaktık. Ticaretimize bu yalan haberlerle engel oldular. Kimin basınısınız Yunan basını bile böyle karalama yapmaz" dedi. SİYASİ RANTLARI İÇİN EKMEĞİMİZLE HUZURMUZLA OYNAMASINLARYayınlanan yanlış haberlere isyan eden bölge sakinleri ise bazı televizyon kanallarının siyasi rant için çalıştıklarını belirterek, "Kuşadası'ndan bekledikleri siyasi rantı asla sağlayamazlar. Kuşadası'nın menfaatlerini koruması gereken siyasiler her fırsatta Kuşadası'nı karalamayı görev edinmişler. Geçtiğimiz yaz sezonunda da benzer haberler yaptırarak "Kuşadası'na gelmeyin" kampanyası başlattılar. Yarın seçimler olduğunda hangi yüzle bizden oy isteyecekler merak ediyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre

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