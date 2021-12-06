Szalai'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Tarihin en pahalısı - Haberler Spor
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Szalai'nin satışından Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Tarihin en pahalısı

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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Chelsea'nin Szalai transferini bitirdiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin bu transferden 20 milyon euronun üzerinde kazanç sağlayacağı öğrenildi. Szalai, Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis bedeli kazandıran futbolcu olarak kayıtlara geçecek.

Sarı-Lacivertliler tarihindeki en büyük oyuncu satışına hazırlanıyor. Macaristan'ın hocası Rossi, Szalai hakkında bombayı patlattı. Calciomercato'ya konuşan Rossi, Chelsea'nin bu transferi bitirdiğini ifade etti.

Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Fenerbahçe'nin Szalai transferinden net 20 milyon euro kazanacağı belirtildi. Szalai'nin eski kulübü Limassol'e verilecek sonradan satış payı buna dahil değil.

Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Sözleşmede çeşitli bonus maddelerinin de olduğu kaydedildi. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, çıktığı maç sayısı gibi kriterlere göre ekstra ödeme yapılacak.

Szalai transferinden Fenerbahçe'nin kasasına ne kadar girecek? Merak edilen soru yanıt buldu

Chelsea hocası Thomas Tuchel, üçlü stoperde Szalai'yi sol stoperde görevlendirecek. Sezon sonu Rüdiger'in ayrılacak olmasından dolayı Szalai transferi erkene çekildi.

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