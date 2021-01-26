Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
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Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı

26.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:44

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına Kayserispor karşısında çıktı. Szalai oynadığı futbol ile büyük alkış alırken, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların övgüleriyle karşılaştı.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szali, çubuklu formayla ilk maçına Kayserispor karşısında çıktı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Szalai, 93 kez topla buluştu ve 83 pas verdi. Bu paslarda yüzde 88.8 isabet sağlayan Macar stoper, rakip yarı sahaya attığı paslarda ise yüzde 78 oranında başarılı oldu. Sol ayaklı stoper, toplam 89 pasının 80'ini kısa, 9'unu ise uzun olarak kullandı. Szalai 9 uzun pasının 5'inde başarılı oldu.

HİÇ FAUL YAPMADI

3 kez top uzaklaştıran Szalai, maçı hiç faul yapmadan noktaladı. Girdiği tek ikili mücadeleyi kazanan Szalai, yine girdiği tek hava topunu da kazanmayı başardı. Szalai, kaleye çekilen 1 şutta da araya girmeyi başardı.

Maç boyunca hata yapmayan Szalai, pozisyon ve kademe bilgisiyle de olumlu not aldı.

Fenerbahçeli taraftarlar da Macar savunma oyuncusunun ilk maçındaki performansını çok beğenirken, Szalai'yi sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri haline getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
Szalai'nin ilk maçındaki performansı, Fenerbahçeli taraftarların beğenisini kazandı
Haber Yorumları (4)
YORUMCU: yuuuuhhhh yaaa bu kadar da olmaz abi dün kayseri top oyanamadı tabiri caiz ise maçı al git dedi fenere yeni fenere antreman oldu nasıl bu maçtan siz yeni gelen adamı çok başarılı buldunuz bu nasıl futbol anlayışı pes artık valla tiksindim sizin abartmalarınız yüzünden futboldan
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MEHMET: kayseriye karşı beni koysan ben bile sırıtmam avrupa görücez bunların havasını gidebilirlerse tabi
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CAN: Galatasaray macinda gercek yüzünü görürüz. Kayseri Takimi bitmis zaten. Basladi gine Futboldan anlamayan Zihniyetler pesin pesin atmaya. Bekleyin ve Galatasaray macinda görün. . . . Bence bu Adam strese girdimi cok Hata potansiyeli olan bir adam. . . . Bi kac haftaya ya sakatlanir yada küfür yer taraftardan yedek kulübesine gider. . .
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