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Swap düzenlemesi kafaları karıştırdı

Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri'nde bu hafta banka bilançolarının temizlenmesi konusu ile finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarını tartışıyor.

20.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:12
Swap düzenlemesi kafaları karıştırdı

ve , Şans Sohbetleri'nde bu hafta banka bilançolarının temizlenmesi konusu ile finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ABD'nin 'ye yönelik olası yaptırımlarını tartışıyor...

Kaynak: Dunya.com

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