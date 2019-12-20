Swap düzenlemesi kafaları karıştırdı

20.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 08:12

Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, Şans Sohbetleri'nde bu hafta banka bilançolarının temizlenmesi konusu ile finans piyasalarındaki gelişmeleri ve ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarını tartışıyor...