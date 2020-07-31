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Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi

Yılın başında Suudi girişicimler tarafından Newcastle United'a gelen satın alma teklifi geri çekildi. Kulüp sahibi Mike Ashley ve ciddi şekilde araştırılması gerektiği düşünülen Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki şirket birliği arasındaki 300 milyon sterlin, yaklaşık 2.7 milyar TL, değerindeki anlaşma sonlandırıldı.

31.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:00

Son yıllarda yapılan yatırımlarla marka değerini yükselten Premier Lig'de gündemin yeni konusu Newcastle United oldu. Kulüp sahibi Mike Ashley'den takımı satın almak için 300 milyon sterlin, yaklaşık 2.7 milyar TL, değerindeki bir anlaşmayı kabul eden Prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Suudi şirket birliğinin Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı aktarıldı. BBC'nin haberine göre, servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli birlik, Newcastle'ı satın almayacak.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Suudi girişimcilerin Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen ise Premier Lig Başkanı Richard Masters'a mektup yazarak, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istemişti.

"ARAŞTIRILMASI GEREKLİ"

Allen, Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübünü satın almak istediğinin ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

BeIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef el-Obaidly ise Premier Lig kulüplerinin başkanlarına gönderdiği mektupta, Suudi Arabistan'ın lig maçlarını yasa dışı şekilde yayınlayan beoutQ platformuna izin verdiğine dikkati çekmişti.

Yousef el-Obaidly, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta ise Newcastle United'ın satın alınmasına ilişkin haberlere atıfta bulunarak, "Premier Lig'in, tüm yöneticileri dahil kulübün potansiyel alıcısını tam olarak araştırmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Burada Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve devralmaya dahil olan veya bir şekilde finansman sağlayan diğer Suudi Arabistan kuruluşlarının görevlileri ve temsilcileri araştırılmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi
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