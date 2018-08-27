Suudi Yatırımcıdan Tokat Suyuna 20 Milyon Liralık Yatırım

Tokat'ta 4 yıl önce içme suyu dolum tesisine yaptığı yatırım ile ortak olan Suudi Arabistanlı yatırımcı Muhammed Al Masrak Al Karni, tesise yapacağı 20 milyon liralık ek yatırımla bölge ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik'i Tokatlı ortağı Seyfettin Uçak ile birlikte ziyaret eden Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden gelen İş adamı Muhammed Al Masrak Al Karni, kente bulunan su üretim tesisine ek olarak 20 milyon liralık yatırım daha yapacaklarını söyledi. Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel'in de katıldığı görüşme sonrasında Suudi Misafire Tokat çeyiz sandığı ve Tokat meyvelerini hediye eden TSO Başkanı Çelik, "Muhammed Bey 4 yıl önce Seyfettin Uçak ile birlikte içme suyuna yatırım yapmıştı. O günden bugüne bir çok kez kentimize gelen değerli yatırımcı adeta bir Tokatlı gibi şehrimize yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Kendisini fahri hemşehrimiz olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte tesise ait üretim merkezini geliştirmeye yönelik bir yatırım daha planladıklarını öğrendik. Yaklaşık 20 milyon lira bedelli bu yatırımın şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağına ve istihdamı arttıracağına inanıyoruz. Bu yatırımın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT