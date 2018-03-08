Suudi Veliaht Prens Selman, Mısır Ziyareti Sırasında Sisi'ye Namaz Kıldırmış

Suudi Arabistan'ın "yeni nesil" kral adayı Muhammet bin Selman'ın yurt dışı ziyaretleri oldukça fazlaca konuşuldu. gerek ilk tercih olarak Mısır'ı seçmesi, gerek peşinden gelen İngiltere ziyareti konuşulmaya devam ederken, Mısır ziyaretine ilişkin ilginç bir fotoğraf ortaya çıktı.

VELİAHT PRENS SİSİ'YE NAMAZ KILDIRDI

Mısır'ın darbeci lideri Abdulfettah Sisi ile birlikte Suudi Arabistan'ın da finansörlerinden olduğu El ezher Camii restorasyon çalışmalarını başlatan ve yerinde incelemelerde bulunan Selman, burada Sisi'ye namaz kıldırdı.

ILIMLI İSLAMIN KALESİ OLACAK

Kılınan namaz sonrasında El ezher'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan El ezher büyük imamı Şeyh Ahmed Al-Tayeb, "10. yüzyılda inşa edilen cami, artık İslami öğrenimin yanı sıra laik konuları ve ülke çapında ve büyük bir ağı da kapsayan üniversitenin parçası. Öğretimi radikalizm ve şiddet ile karşı karşıya getiren bir ılımlılık kalesi olacak." yorumunu yaptı.