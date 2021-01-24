Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor
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Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor

24.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:10

Bursa'nın İznik ilçesinde tespih üreten Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kraliyet ailesine özel yakut, zümrüt, ve safir süslemeli tespihler yapıyor. Arabistan'a gönderilen tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyede özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor. El işçiliği ile yapılan özel tespihler Suudi Arabistan kraliyet ailesine ve Arap şeyhlerine de gönderiliyor.

Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor

FİYAT 70 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı. Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor

BİR TESPİHİN YAPIMI 1 AYI BULUYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, "8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor" dedi.

Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU

Haber Yorumları (1)
EDER FİYATI: tanesi 20 30 tl eder anca, neyin kafasını yaşıyolarsa.
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