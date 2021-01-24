Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde tespih üreten Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kraliyet ailesine özel yakut, zümrüt, ve safir süslemeli tespihler yapıyor. Arabistan'a gönderilen tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde 8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyede özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor. El işçiliği ile yapılan özel tespihler Suudi Arabistan kraliyet ailesine ve Arap şeyhlerine de gönderiliyor.

FİYAT 70 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tespih üretiminde ünlenen kukalardan özel tasarımlar yaparak tespihe işleyen Mustafa Eyrikaya, Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine özel tespihler üretmeye başladı. Üzerinde pahalı yakut, zümrüt ve safir taşlarından oluşan tespihlerin fiyatı 25 ile 70 bin arasında değişiyor.

BİR TESPİHİN YAPIMI 1 AYI BULUYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan tespih ustası Mustafa Eyrikaya, "8 yıldır bu sanat ile uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı Arap şeyhlerinden geliyor. Bunların yapımı tamamen el işi üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarından süsleme var. Çok zor, emek isteyen bir iş. Bir tespihin yapımı 15 gün ile 1 ay arasında değişiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU