Suudi Arabistan ekibi El-Nassr, Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı
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Suudi Arabistan ekibi El-Nassr, Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı

Suudi Arabistan ekibi El-Nassr, Vincent Aboubakar'ı transfer ettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından El-Nassr, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kamerunlu golcünün 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Aboubakar, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 26 maçta forma giyip, 15 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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