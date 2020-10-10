Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti
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Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti

10.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:22
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bini geçti

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 5 bin 18'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 22 kişi daha yaşamını yitirdi ve 405 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 18'e, vaka sayısı da 338 bin 944'e çıktı.

Sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 324 bin 737 olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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