ŞUTSO'dan aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO), üye aidat ve harçlarını düzenli ödeyen üyelerin aidat ve harçlarına yüksek oranda zam yapılmaması için bugüne kadar aidatlarını ödemeyen üyelere icra takipi başlatıldığı bildirildi.

ŞUTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarıyla sosyal medyada ŞUTSO üye aidatlarıyla ilgili haberler çıktığı belirtilerek, oda yönetiminin 1,5 yıldır görevde olduğu hatırlatıldı.

Odanın 9 bin 53 faal, 2 bin 642 askıda, 224 tasfiye halinde olmak üzere toplam 11 bin 919 üyesi bulunduğuna değinilerek, yaklaşık 5 yıldan bu yana aidatlarını ödemedikleri tespit edilen bin 600 üyeye aidat borçları ile ilgili mevzuata uygun hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5174 sayılı Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 77'nci maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 58'inci maddesi gereği aidatlarını ödemeyen üyelere yasal takip başlatılmıştır. Başlatılan hukuki süreç, aidatlarını düzenli ödeyen yaklaşık 10 bin üyemizin haklarını koruma adına yapılmıştır. Üye aidat ve harçlarını düzenli ödeyen üyelerimizin aidat ve harçlarına yüksek oranda zam yapılmaması için bugüne kadar aidatlarını ödemeyen üyelere icra takibi başlatılmıştır. Alınan bu karar tüm hukuk kurallarına ve mevzuatına uygun olarak yapılmış ve süreç işletilmiştir."

Bu karara karşı çıkan bazı meclis üyelerinin konuyla ilgili bazı basın yayın organlarına açıklama yaptığı ifade edilerek, "yanlı ve yanlış" bilgilerle ilgili açıklama yapan meclis üyelerinin disiplin kuruluna sevk edilmesinin gündeme alındığı bildirildi.

Bazı meclis üyelerinin projelere, kararlara muhalefet ederek şehrin başta ekonomisine ve odanın vizyonuna zarar verdiği belirtilerek, "Kasıtlı ve bilinçli olarak yapılan bu davranışlara rağmen, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, birlik ve beraberlik içerisinde ilimizin değerlerini korumaya, yatırımcıları çekmeye, ihracatı arttırmaya, istihdam yaratma çalışmalarına aralıksız devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA