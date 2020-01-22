Süt üreticilerinden Başkan Gürün'e ziyaret

22.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:13

Muğla Büyükşehir Belediyesinin süt üreticilerine sağladığı 'Süt Tankı' desteğinden yararlanan Kavaklıdere İlçesi Ortaköy Kalkınma Kooperatif üyeleri, Başkan Dr. Osman Gürün'e teşekkür ziyaretinden bulundu.



Ziyarette konuşan Ortaköy Kalkınma Kooperatifi Başkanı Akın Kunduz, kendilerine sağlanan süt tankı ile sütlerini üreticilerden kendilerinin topladığını ve bu şekilde aracıların kazandığı farkı artık üreticilerin kazandığını söyledi. Üreticilerin daha fazla kazanması sayesinde diğer Mahallelerden kendilerine sütlerini almaları için birçok talep geldiğini söyleyen Kunduz, "Bizim Büyükşehir belediyesinden aldığımız destek sayesinde diğer Kooperatifler ve vatandaşlar ürettikleri sütleri kooperatifimize vermek için talepte bulunuyorlar. Bizde önümüzdeki günlerde bu talepleri karşılamak için farklı mahallelerden süt toplamaya başlayacağız. Üreticilerimizin daha fazla kar elde etmesini sağlayan bu desteklemelerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



Başkan Dr. Osman Gürün, 'Milli ekonominin temeli tarımdır'



Kooperatif üyelerinin ziyaretinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Ekonominin temelini tarım olarak göstermesinden dolayı Belediye olarak bu fikrin ışığında projeler ürettiklerini söyledi. Başkan Gürün, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Milli ekonominin temeli tarımdır. Bizim yerli üreticiye destek vermemiz ve bunu bir devlet politikası haline getirmemiz gerekmektedir. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak İlimizde üretim yapan herkese kooperatifleşmeleri konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Bu şekilde ortaya çıkan kooperatiflerde üretimin arttırılması ve gelirlerin yükseltilmesi için verdiğimiz destekten tüm üreticilerimizin yararlanmasını istiyoruz. Belediyemiz ve üreticilerimiz arasında karşılıklı bir güç birliği oluşturarak yerli markaların ortaya çıkmasını ve bunların tüm ülkeye pazarlanması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Muğla markalı süt, bal, zeytinyağı, sirke gibi çok farklı ürünleri ortaya koyup bu ürünleri Büyükşehir Belediyemizin denetiminde ve garantörlüğünde ülke geneline ve hatta dünya pazarına açılmalıyız. Bunun en büyük paydaşı da Kooperatiflerimiz olacaktır. Bu nedenle üreticilerimizin Kooperatifleşmesi büyük önem taşıyor. Bizim Büyükşehir Belediyesi olarak üretime ve üreticiye verdiğimiz destek artarak devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA