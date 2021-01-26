Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

26.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:41
Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, ünlüler ve gönüllüler olmak üzere iki takım halinde mücadele ediyor. Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

25 Ocak tarihinde yayınlanan Survıvor yarışması, ödül oyunu mücadelesi ile nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI!

Gönüllüler takımı eleme adayı: Aleyna

Ünlüler takımı eleme adayı: İlayda

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

25 Ocak 2021 Salı günü yemek ödülü kişi başı 4'er parça ızgarada pişmiş baget ve buz gibi kola olacak! Piliç baget ödülünü duyan yarışmacıların ağzı sulandı! Günlerdir aç olan yarışmacılar ızgara tavuk ödülünü kazanmak ve yanınca kola içmek için büyük efor sarf edecekler! Survivor ödül oyununda bagetleri ve kola ödülünü Gönüllüler kazandı!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Feyza Aktan Aleyna Tilki Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:46:06. #1.16#
title