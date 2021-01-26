Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, ünlüler ve gönüllüler olmak üzere iki takım halinde mücadele ediyor. Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

25 Ocak tarihinde yayınlanan Survıvor yarışması, ödül oyunu mücadelesi ile nefes kesti. Ünlüler ve gönüllüler takımı ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor yeni fragmanı izle! Survivor eleme adayları! Survivor ödülü kim kazandı? Survıvor son bölüm özeti!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI!

Gönüllüler takımı eleme adayı: Aleyna

Ünlüler takımı eleme adayı: İlayda

SURVIVOR SON BÖLÜM ÖZETİ

25 Ocak 2021 Salı günü yemek ödülü kişi başı 4'er parça ızgarada pişmiş baget ve buz gibi kola olacak! Piliç baget ödülünü duyan yarışmacıların ağzı sulandı! Günlerdir aç olan yarışmacılar ızgara tavuk ödülünü kazanmak ve yanınca kola içmek için büyük efor sarf edecekler! Survivor ödül oyununda bagetleri ve kola ödülünü Gönüllüler kazandı!

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!