Survivor Sedat elendi mi?

Survivor Sedat elendi mi?
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Survivor'da erkek yarışmacılar arasında gerilen ipler koptu! 15 Mayıs'taki erkekler eleme düellosunda, Batuhan, Sedat, İsmail ve Volkan'dan oluşan dörtlü mücadele sahne aldı. Peki, Survivor Sedat elendi mi?

İzleyiciler, adadan ayrılacak ismi merakla beklerken, düelloların kazananları ve elenen yarışmacı netleşti. Survivor Sedat elendi mi?

VOLKAN VE BATUHAN DÜELLOLARDAN GALİP ÇIKTI

İlk düelloda İsmail Balaban ile Volkan Çetinkaya karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda Volkan, rakibini geride bırakarak Survivor yolculuğunu sürdürme hakkı kazandı. İkinci düelloda ise Batuhan Karacakaya ile Sedat Kapurtu kıran kırana mücadele etti. Bu çekişmeyi de Batuhan'ın galibiyetiyle sonuçlandı.

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Düellolarda yenilen Sedat Kapurtu, adadan ayrılmak zorunda kalan isim oldu. Survivor severlerin "Çılgın Sedat" olarak tanıdığı yarışmacı, duygusal bir vedayla projeye veda etti. Volkan ve Batuhan ise mücadelelerine devam edecek.

SON BÖLÜMÜN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

15 Mayıs'ta yayınlanan bölümde, düello öncesi hazırlıklar ve takım içi gerilimler de dikkat çekti. Yarışmacıların performansları ve jürinin yorumları, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor'da bir sonraki eleme için geri sayım şimdiden başladı!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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