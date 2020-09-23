Survıvor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında? Murat Ceylan nereli? Murat Ceylan boyu ve kilosu nedir?
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Survıvor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında? Murat Ceylan nereli? Murat Ceylan boyu ve kilosu nedir?

Türk müzisyen, oyuncu, sunucu Murat Ceylan kim? Murat Ceylan kaç yaşında? Murat Ceylan sevgilisi kim? Murat Ceylan boy ve kilosu ne? Murat Ceylan hangi takımlı?

Survıvor Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında? Murat Ceylan nereli? Murat Ceylan boyu ve kilosu nedir?
23.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:51

İstanbul doğumlu sunucu, şarkıcı ve oyuncu Murat Ceylan kimdir? Murat Ceylan kaç yaşında? Murat Ceylan sevgilis kim? Tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştır. 17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan Para Bende adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan Yeni Nesil adlı albümü yayımlandı. Albümle aynı adı taşıyan şarkı için, Nihat Odabaşı'nın yönettiği bir video klip çekti. Eylül-Kasım 2016'da Fox'ta yayımlanan Familya dizisinde Ateş Beyoğlu karakterini canlandırdı. 16 Şubat 2020'de başlayan Survivor 2020 adlı yarışma programında sunuculuk yapmaya başladı.

MURAT CEYLAN BOY VE KİLOSU NEDİR?

Doğum Tarihi: 15 Mayıs 1989 (31 yıl yaşında)

Boy: 1,8 m

Kilo: 80

MURAT CEYLAN SEVGİLİSİ KİM?

"Survivor" yarışmasıyla tanınan Murat Ceylan, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lera Marchuk ile ayrılık kararı aldı. Uzun zamandır birlikte olan çift dostça ayrıldı. Murat Ceylan'ın adı aynı yarışmada yarışan Damla Can ile anılmakta.

Kaynak: Haberler.com

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