SURVİVOR KİM ELENDİ? 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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Survivor All Star 2025'te 4 Haziran tarihinde oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme potasındaki isimler kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Zorlu mücadele sonrası dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potası yavaş yavaş belli olurken yarışmacılar en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 4 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan eleme süreci izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?" , "Survivor'da eleme potasında hangi yarışmacılar var?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da kimin eleneceği henüz netlik kazanmadı. Eleme potasındaki ilk düellolar şu şekilde gerçekleşti: Adem ile Sevgi, Ayşe ile Meryem karşı karşıya geldi.

Adem Kılıççı, Sevgi'ye karşı oynadığı mücadeleyi 5-0 gibi net bir skorla kazanarak eleme riskini ortadan kaldırdı ve bir üst tura yükseldi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu

Diğer eşleşmede ise Ayşe Yüksel, Meryem'e karşı çıktığı yarı final düellosunu 5-3'lük skorla kazanarak finale yükselen ikinci isim oldu.

Şimdi gözler, Sevgi ve Meryem arasında oynanacak olan son düelloya çevrildi. Bu mücadelenin ardından, Survivor 2025'e veda edecek yarışmacı netleşmiş olacak. Elenecek isim, 5 Haziran Perşembe akşamı yapılacak bölümde kamuoyuyla paylaşılacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 4 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor 3. ve 4. eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor'da eleme potasında hangi yarışmacılar var

SURVİVOR ELEME POTASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarında üçte üç yaparak büyük bir başarıya imza atan Batuhan Karacakaya, tüm eleme potasını belirleyen isim oldu.

Bu gelişmenin ardından eleme düellosuna çıkan yarışmacılar şu şekilde şekillendi:

  • Meryem
  • Adem
  • Ayşe
  • Sevgi

Batuhan'ın dokunulmazlık serisini sürdürmesiyle birlikte, tüm pota onun seçtiği isimlerden oluştu.

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