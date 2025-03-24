Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi için yakalama kararı! Azad Barış da listede

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı

Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı 24 Mart Pazartesi?

Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı 24 Mart Pazartesi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 Mavi takım ve Kırmızı takım mücadeleleri odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vururken aynı zamanda izleyiciler Survivor eleme düellosu eleme düellosu kim kazandı, merak etti. Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı 24 Mart Pazartesi?

Survivor 2025 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadrolar merak edilirken yarışmayı izleyenler Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı, merak etti. Survivor eleme düellosu eleme düellosu kim kazandı 24 Mart Pazartesi? İşte, detaylar...

SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alıyor.

SURVİVOR 2025 ÜNLÜLER KADROSU

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Survivor eleme düellosu oyununu kim kazandı 24 Mart Pazartesi?

SURVİVOR 2025 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor eleme düellosu oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title