"Survivor bu hafta kim elendi?" sorusunun cevabı 23 Mayıs akşamı gerçekleşen düellolar sonrası belli oldu.Peki, Survivor Dilşah elendi mi?

SURVİVOR DİLŞAH KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerinden Dilşah, 2025 Survivor Gönüllüler takımında yerini aldı. 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi oldu.

Survivor ilk tanıtım fragmanında Ben Dilşah. İnsan ailesini seçemez, ama takımını seçebilir. Hayatım zordu bu yüzden Survivor bana kolay gelecek sözleri ile dikkat çekmişti.

Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kurt, zor bir çocukluk dönemi geçirerek yalnız başına hayatını sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kurt, yükseköğrenimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam ettiriyor.

SURVİVOR DİLŞAH ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Dilşah Kurt, 23 Mayıs'ta gerçekleşen düelloda elenerek adaya veda etti.