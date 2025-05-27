Survivor Dilşah elendi mi?

Survivor Dilşah elendi mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Dilşah Kurt merak ediliyor. Peki, Survivor Dilşah elendi mi?

"Survivor bu hafta kim elendi?" sorusunun cevabı 23 Mayıs akşamı gerçekleşen düellolar sonrası belli oldu.Peki, Survivor Dilşah elendi mi?

SURVİVOR DİLŞAH KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü boksörlerinden Dilşah, 2025 Survivor Gönüllüler takımında yerini aldı. 32. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda milli forma altında ringe çıkan 57 kiloda Dilşah Kurt, bronz madalya sahibi oldu.

Survivor ilk tanıtım fragmanında Ben Dilşah. İnsan ailesini seçemez, ama takımını seçebilir. Hayatım zordu bu yüzden Survivor bana kolay gelecek sözleri ile dikkat çekmişti.

Dilşah Kurt, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kurt, zor bir çocukluk dönemi geçirerek yalnız başına hayatını sürdürdü. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Kurt, yükseköğrenimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde devam ettiriyor.

SURVİVOR DİLŞAH ELENDİ Mİ?

Survivor All Star 2025'in dikkat çeken isimlerinden Dilşah Kurt, 23 Mayıs'ta gerçekleşen düelloda elenerek adaya veda etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor

Putin'den Trump'ı karşısına alacak çıkış: Nefeslerinin kesilmesi lazım
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı

İBB Başkanvekili, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

29 gole katkı yapmıştı! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı

Korkutan bakteri komşuyu ele geçirdi! Okullar ardı ardına kapatıldı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı

Narin Güran cinayetinde, sanıkların beklediği karar çıktı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak

Memurlara büyük müjde! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.