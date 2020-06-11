Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti Survivor'da oynanan kaptanlık oyununun ardından yapılan seçimlere Nisa'nın Sercan için söylediği sözler damga vurdu. Kaptan olan Ardahan'a Nisa'yı takıma alması yönünde telkinde bulunan Sercan, Nisa'nın "Sercan orada, yapamam" cevabıyla büyük hayal kırıklığına uğradı.

Survivor'da geçtiğimiz hafta ilk kez oynanan ve takımların mavi kırmızı olarak ayrılmasını sağlayan kaptanlık oyunu, bu hafta 2. ve son kez oynandı. Yunus Emre'nin elenmesiyle birlikte 9 kişinin kaldığı Survivor'da, yarışmacılar kaptan olmak için parkurda var güçleriyle mücadele verdiler.

Kaptanların, bireysel performanslara bakılarak belirlendiği oyunda son dörde kalan isimler Evrim, Ardahan, Yasin ve Cemal Can oldu. 4 yarışmacının da kora kor mücadele ettiği oyunda başarılı olan iki isim Survivor Ardahan ve Survivor Cemal Can oldu.

Konseydeki seçme avantajı ise, iki kaptan arasında oynanan tek oyun ile Ardahan'ın oldu. Konseyde en dikkat çekici anlardan biri de Nisa'nın Sercan Yıldırım hakkında söylediği sözler oldu.

"SERCAN ORADA, YAPAMAM"

Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulundu. Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sordu. Fakat Nisa'nın yanıtı Sercan orada, yapamam" oldu. Sercan Yıldırım da bu esnada "Sormadan al" diyerek Ardahan'ı ikna etmeye çalıştı ancak Yasin devreye girerek Ardahan'ın takımına dahil oldu. Yasin burada Nisa'ya "Kendimi feda ettim" dedi. Nisa "Yapma" dese de Mavi Takım'a dahil olan isim Yasin oldu.

SERCAN'IN NİSA'YA AÇILMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Survivor'da Sercan Yıldırım'ın açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Acun Ilıcalı," Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem" demişti.

"ERSİN AĞABEY NASILSA, SEN DE ÖYLESİN"

Nisa'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti. Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.