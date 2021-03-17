Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Yunus Emre mi?

Survivor 2021 yarışmasında 16 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 16 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?