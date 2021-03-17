Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Yunus Emre mi?
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Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Yunus Emre mi?

17.03.2021 00:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 00:43
Survivor'da kim elendi? Bu haftanın SMS birincisi kim oldu? Hanzade mi, Aleyna mı, Yunus Emre mi?

Survivor 2021 yarışmasında 16 Mart 2021 akşamı eleme gecesi yaşanıyor. Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildi. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 16 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ada konseyi yapılacak ve bir isim daha aday çıkartılacak. Toplamda 3 eleme aday olacak. Peki, Survivor kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 16 Mart Survivor kim elendi?

SURVİVOR 16 MART KİM ELENDİ?

Survivor elenen Yunus Emre oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Yunus Emre

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini söyledi.

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