SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor kimler finalist oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışırken, 11 Haziran akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu ve ardından açıklanan yarı finalist listesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar kıyasıya mücadele ederken, "Survivor'da kim elendi?" ve "Dokunulmazlık ödülünü kim kazandı?" , "Survivor kimler finalist oldu?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Survivor'da neler yaşandı? İşte, merak edilen o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da Dominik macerası sona erdi ve gözler artık büyük finale çevrildi. İstanbul etabı için geri sayım başladı. Yarışmanın final karşılaşmaları, Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde seyircili ve canlı yayınla üç gün boyunca sürecek.

Survivor kimler finalist oldu

Yeni yayınlanan bölümde ise nefes kesen çeyrek final heyecanı yaşandı. Finalin ilk ayağında Batuhan ile Volkan karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin kazananı Batuhan oldu ve yarı finale adını yazdıran ilk yarışmacı olmayı başardı.

İkinci eşleşmede ise Adem ve Ayşe parkura çıktı. Adem, Ayşe'ye karşı sergilediği üstün performansla 5-1'lik net bir skorla galip gelerek yarı finale yükselen ikinci isim oldu.

Survivor'da kim elendi

Gecenin son karşılaşmasında ise Ayşe ile Volkan arasında büyük bir rekabet yaşandı. Mücadelede 4-1 geriye düşen Volkan, etkileyici bir geri dönüş yaparak 5-4 kazandı ve yarı finalin üçüncü koltuğuna oturdu.

Bu sonuçla birlikte Ayşe, Survivor'dan elenen son yarışmacı olarak yarışmaya veda etti. Survivor'da büyük finale sadece üç isim kaldı. Heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

SURVİVOR'DA KİMLER FİNALİST OLDU?

BATUHAN

ADEM

AYŞE

VOLKAN