SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, KİM ELENDİ?

Survivor 2025'in 13 Nisan 2025 Pazar tarihli son bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken, gecenin sonunda eleme potasına giren isimler de merak konusu oldu. Peki, dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da en son kim elendi? İşte, 13 Nisan Survivor 2025 bölümüne dair tüm detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 13 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede, dokunulmazlık ödülünün sahibi Kırmızı Takım (All Star) oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Asena

Meryem

Yağmur

Pınar

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme heyecanı nefes kesti. Eleme düellosunun final turunda bu kez Pınar ve Asena karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan düelloda, parkur performansı ve isabetli atışlarıyla öne çıkan isim Pınar oldu. Böylece yarışa veda eden son isim Asena olarak açıklandı. Zorlu mücadele sonrası Asena, Survivor macerasını noktalamış oldu.