Survivor Berkay neden yok, sakatlandı mı? Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık Oyunu Berkay neden oynamıyor, niye yok?
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Survivor Berkay neden yok, sakatlandı mı? Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık Oyunu Berkay neden oynamıyor, niye yok?

Survivor Berkay neden yok, sakatlandı mı? Survivor 18 Nisan Dokunulmazlık Oyunu Berkay neden oynamıyor, niye yok?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Survivor 18 Nisan günü Dokunulmazlık Oyunu oynanıyor. Oyun kenarında Gönüllüler takımından Berkay'ın yer almaması merak konusu oldu. Peki Survivor Berkay neden yok, elendi mi, sakatlandı mı, ne zaman geri dönecek? Detaylar haberimizde...

Survivor Berkay Gönüllüler takımında kenarda yer almadı. Bunun ardından sakatlığı mı var, sakatlık mı yaşadı merak edildi. Peki Survivor Berkay nerede, neden yok? Ne zaman geri dönecek? Berkay neden oynamıyor?

SURVİVOR BERKAY NEDEN YOK, SAKATLIK MI GEÇİRDİ?

Survivor Berkay normalde sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynamamıştı. Fakat sahada yer alıp takımını kenardan destekliyordu. 18 Nisan Pazar bugünkü dokunulmazlık oyununda ise Berkay saha kenarında da yer almadı. Bunun ardından Berkay sakatlandı mı, neden yok merak edildi. Berkay sakatlığı nedeniyle oynamıyor.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. 24 yaşında olan Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Aynı zamanda Berkay Yuvakuran'ın, Beşiktaş'ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşi olduğu bilinmektedir.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN BOY VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacılarından biri olan Berkay Yuvakıran 89 kilo ve 1.90 boyundadır. Aynı zamanda bekar olan Berkay Yuvakıran basketbol ile ilgileniyor.

BERKAY YUVAKURAN KARDEŞLERİ KİM?

Berkay Yuvakuran, dünyaya üçüz olarak geldi. Utku ve Alperen adında üçüz kardeşler bulunuyor. Kardeşlerinden Utku Yuvakuran, Beşiktaş takımında kalecilik yapıyor.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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