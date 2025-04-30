Survivor'da tansiyon adayı aştı, ekran dışına taştı. Hikmet-Batuhan gerilimi aileleri de devreye soktu. Batuhan'ın ailesinin Acun Medya'ya yönelik tehditkâr çıkışının ardından, Acun Ilıcalı bir başka yarışmacının ailesinden de tehditler aldıklarını açıkladı. Ilıcalı, kamuoyunu sarsan açıklamasında bu tehditlerden birinin "Gerekirse orayı yakıp çıkarız" şeklinde olduğunu ifade etti. Survivor Batuhan'ın babası Acun Ilıcalı'ya ne dedi?

SURVİVOR BATUHAN'IN BABASI ACUN ILICALI'YA NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde Hikmet'in oyun esnasında Batuhan'a kum fırlatması ve ardından konseyde sarf ettiği "Volkan'ın dirseği olmasaydı Batuhan'a vuracaktım" sözleri, yarışmacılar ve izleyiciler arasında büyük tepkiye yol açtı. Yaşananların ardından Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Batuhan'ın ailesinin suç duyurusunda bulunacaklarını ve yapım ekibine ağır tehditler savurduklarını duyurdu.

Gerilim, bu akşam ekrana gelen yeni bölümün fragmanında da devam etti. Fragmanda konuşan Ilıcalı, ailelerin sürece dahil olmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı: "Maalesef aileler bu sene Survivor'da herkes için söylemiyorum ama biraz işin içine fazla girdi. Bugün öğrendiğimiz yeni haber, sen şampiyon olmayınca neler olacağını anlatıyor; gerekirse orayı yakıp çıkacağız diyor. Şu anda bahsettiğim Adem'in ailesi..."

"AİLEM BANA ULAŞMAK İSTİYOR"

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından sonra Batuhan Karacakaya da şunları söyledi:

"Burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben size söylemiştim. Ben bir ailemle konuşayım. Ailemi tanıyorum, sonra istersen 'git' de. Benim ailem suç duyurusu yapmaz, sadece bana ulaşmak istiyorlar."

SURVIVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?

Ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımda ise Batuhan Karacakaya'nın "Dışarıda bu olaya verilmiş destek cümleleri, ailelerin açıklamaları bunların hepsini bana anlattıkları zaman verdikleri tepkinin doğru olduğunu duydum" sözleri dikkat çekti.

Batuhan Karacakaya'nın Survivor'a devam edip etmeyeceği bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.