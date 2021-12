Survivor'a katılacak olan Aycan'a takım arkadaşlarından destek

GAZİANTEP (İHA) - 1 buçuk sezondur T. Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Algspor, forması giyen Aycan Yanaç, 2022 Survivor All Star'a katılacak. Gaziantep Algspor, Survivor katılacak olan Yanaç'a başarılar diledi.

Sarı-Grili takım ile dostane bir şekilde yollarını ayıran Aycan Yanaç, 2022 Survivor All Star'da boy göstermeye hazırlanırken Gaziantep Algspor, başarı ve destek açıklamasında bulundu. Gaziantep Algspor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç'ın sarı-grili takıma emeklerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman destekçisi olacaklarını ve Algspor kapılarının her zaman kendisine açık olduğunu söyledi.

"Kadın futbolunun tanıtımına katkısı oldu"

Gaziantep ALGSPOR, Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Aycan Yanaç'a 2022 Survivor All Star'da başarılar dileyerek, "Aycan Yanaç kariyeri ile ilgili bir karar alarak 2022 Survivor All Star'a katılmak istediğini belirtti. Kendisine başarılar diliyoruz, Gaziantep olarak her zaman kendisinin destekçisi olacağız. Aycan Yanaç, kulübümüze önemli hizmetler vermiştir. En önemlisi kadın futbolunun tanıtımına önemli katkı sağladı. Kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz, Algspor'un kapısı her zaman kendisine açık olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

