Survivor'a ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2021'de 20 Haziran Pazar günü ikinci eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yapımı Survivor 2021'in 20 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan bölümünde yapılan ada konseyi sonrası haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde Aleyna'nın kararıyla belirlenen ilk eleme adayı Ayşe'den sonra diğer eleme adayı kim oldu? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor 2021 haftanın ikinci eleme adayı belli oldu!

9 Ocak tarihinde başlayan ve 16 sezonuyla Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmaları arasında yer alan fenomen program Survivor 2021'de finale kısa bir süre kala dokunulmazlık ödülünü kazanan ve finale kalan İsmail Balaban'ın ikinci eleme adayı olarak kimin ismini söyledi? Survivor 2021'de ikinci eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan ada konseyinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ismini söylediği Ayşe'den potaya kalarak, haftanın ilk eleme adayı olmuştu. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Dokunulmazlık ödülünü kazanan İsmail Balaban'ın ismini söylediği Poyraz,haftanın ikinci eleme adayı oldu. Bu şekilde Ayşe'den sonra bir diğer eleme adayı Poyraz oldu. İsmail Balaban "Seçim olarak 3 isimden kendi takım arkadaşları arasından ismini söylemek istemediği için Poyraz ismini söyledim" diyerek seçiminin nedenini açıkladı.

SURVİVOR 2021'DE FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2021'de Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban'ın finale kalması kesinleşti. Bitime kısa bir süre kala finale kalacak diğer isimler merakla beklenmekte.