Survivor 34. bölüm fragmanı yayınlandı! 23 Şubat 2021 Salı Survivor 34. bölüm fragmanı izle! Survivor eleme adayı kim olacak?

TV8 kanalının vazgeçilmez yarışması tüm heyecanıyla kaldığı yerden 23 Şubat Salı günü devam ediyor. Survivor 34. bölümünde iletişim oyunu oynanacak. Survivor 2021 tarihinde henüz hiç iletişim oyunu kazanamayan gönüllüler tüm enerjilerini oyuna vererek büyük bir mücadele sergiliyor. Survivor 2021 tüm çekişmeleri, iletişim oyunu ve eleme konseyi ile Survivor 34. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 34. bölüm fragmanı yayınlandı! 23 Şubat 2021 Salı Survivor 34. bölüm fragmanı izle! Survivor eleme adayı kim olacak? İletişim oyununu kim kazanacak?

SURVİVOR 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor 2021'de 7. haftanın iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybedince Çağrı ve Yiğit eleme adayı oldu. SMS birincisi bu gece 3. gitme adayını belirleyecek ve en az oyu alan ünlüler takımı yarışmacısı Survivor'dan elenecek. Peki Survivor'dan kim elenecek?

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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLACAK?

23 Şubat Salı günü yayınlanacak olan Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında, Survivor eleme adayı kim olacak? sorusunun cevabı akşam ekranlara gelecek bölümünde cevabını bulacak.