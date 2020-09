Suruç Ovası'ndaki bilinçlendirme çalışmaları vahşi sulamayı azalttı Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çiftçilere yapılan bilinçlendirme çalışmaları sayesinde toprak ve ürün verimliliğini azaltan vahşi sulamada yüzde 80 düşüş yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Türkiye'nin en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'ndaki topraklara 6 yıldan bu yana su veriliyor.

Yatırımlarla 736 bin dekar arazinin sulandığı bölgede pamuk, mısır, sebze, buğday ve arpa en fazla ekilen ürünler arasında yer alıyor.

Suruç Ziraat Odası tarım danışmanları, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısı ile çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilir olması için vahşi sulamanın önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarımsal üretimin yoğun yapıldığı Suruç Ovası'nda kırsal mahallelerdeki üreticileri ziyaret eden ekipler, bilgilendirme yapıyor.

"Vahşi sulamada yüzde 80 düşüş var"

Suruç Ziraat Odası Başkanı Ayhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçlendirme çalışmaları sayesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayarak, üreticilerin de bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Odanın tarımsal danışmanlık biriminin 7 yıldan beri sahada faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Kılıç, "Odamızda 5 tarım danışmanımız var. Sürekli çiftçilerimizle iletişim halindeler. İlçeye su geldikten sonra çiftçilerimizin modern sulamaya geçmesi için danışmanlarımız bilgilendirme toplantıları yaptı. Yapılan toplantılar ve bilgilendirme çalışmaları sonucunda üreticilerimiz basınçlı sulama sistemine geçmeye başladı. Vahşi sulamada yüzde 80 civarında düşüş var. Suruç çiftçisinin birçoğunda danışmanlarımızla ilgili olumlu geri bildirim gelmektedir. Bu da bizleri ayrıca sevindiriyor." diye konuştu.

"Beklentilerinin üzerinde gelir elde edildi"

Tarım danışmanı Songül Akaltun da basınçlı sulama sistemini kuran çiftçilerin yüksek verim elde ettiklerine dikkati çekti.

Çiftçilerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Akaltun, "Yaptığımız toplantılar, bastığımız broşürler, mektuplar sayesinde çiftçilerimize basınçlı sulamanın öneminden bahsettik. Onlar da bize danışarak damlama ve yağmurlama sulama sistemini imkanları doğrultusunda tarlalarında kurmaya başladı. Bu durumdan da çok memnun olduklarını her zaman dile getiriyorlar. Beklentilerinin üzerinde gelir elde edildi." dedi.

Bu sistemle suyun israf olmadığını vurgulayan Akaltun, şöyle devam etti:

"Damlama sistemi hem su bakımından tasarruflu oldu hem ekonomik olarak katkı sağladı ve iş gücü azaldı. Bu şekilde çiftçinin cebinde daha çok paranın kaldığını söyleyebiliriz. Suyun doğru ve etkili kullanımını sağlayan damlama sulama sistemini öneriyoruz. Bitkinin bulunduğu gelişim evresine göre her bir bitki kökünün belirli miktarda ve doğrudan suyla buluşmasını sağlayan damlama sulama sistemleri tüm arazi yapıları ve toprak türlerine kolayca uygulanan bir sistemdir. Mısırda sulama işleminin gerek bitki gerekse arazide her an kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlayan damlama sulama sistemi, sulamayla birlikte gübrelemenin de yapılmasına imkan sağlamaktadır."

Üretici de memnun

Üretici Bilal Zeren ise uzun yıllardan beri çiftçilik yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk 2 yıl devlet hibeler verdi. Kısmen bundan yararlandık. Hem tarla hem su insanlığın bir serveti, mirası. Damlama sulama sistemini kullandığınızda tarlayı çoraklaştırmıyorsunuz. Suyu daha verimli kullanıyorsunuz. Daha bereketli bir verim alma şansınız doğuyor. Bu yıl oldukça yüksek bir verim bekliyoruz. Baştan sona kadar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi mühendisleriyle iletişim halindeydik."

Kaynak: AA