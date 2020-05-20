Suriyeli yetim annelerinden maske üretimi
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Suriyeli yetim annelerinden maske üretimi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan yetim annelerinin maske mesaisi sürüyor.

Suriyeli yetim annelerinden maske üretimi
20.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:54

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan yetim annelerinin maske mesaisi sürüyor.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesindeki tekstil ve tasarım atölyesinde çalışan 10 Suriyeli yetim annesi ve iki personel, bir haftada 6 bin 400 maske üretimi yaptı.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç halinde maske üretimine devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vakıf bünyesindeki atölyelerinde üretim yapmaya başladıklarını belirten Güncüm, son bir hafta içinde ürettikleri 6 bin 400 maskenin sağlık çalışanları ile çeşitli kamu kurumlarına ulaştırıldığını belirtti.

Daha önce 10 bin maskenin sağlık çalışanlarına verildiğini ifade eden Güncüm, "Maskeler atölyemizde tamamen izole edilmiş ortamda üretiliyor. Maske üretimine ihtiyaç halinde devam edeceğiz. Üretim aşamasındaki yetim annelerine teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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