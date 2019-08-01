Suriye ve Rus jetlerinin İdlib saldırıları devam ediyor; Temmuz ayında 433 sivil yaşamını yitirdi

Suriye ordu güçleri, ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde kalan tek kent olan İdlib'de bazı köyleri ele geçirdi.

Rusya'nın yoğun hava desteği sağladığı saldırılarda sivil kayıpları artarken, son iki günde İdlib ve Hama kırsalındaki birkaç köy ve tepenin muhaliflerden alındığı öne sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle