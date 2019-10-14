Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorMARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
MARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.
Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak'tan Şanlıurfa istikametine doğru askeri konvoy yola çıktı. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.