Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorMARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

14.10.2019 11:54
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

MARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak'tan Şanlıurfa istikametine doğru askeri konvoy yola çıktı. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et