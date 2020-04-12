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Türkiye, Suriye, Kilis, Ekonomi

Suriye'nin sıfır noktasından tüm Türkiye'ye organik sebze gönderiliyor

Suriye'nin sıfır noktasından tüm Türkiye'ye organik sebze gönderiliyor -Sokağa çıkma yasağı Kilis'te organik sebze talebini arttırdı Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen organik sebzeler özellikle sokağa çıkma yasağı ile Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin...

12.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:29
Suriye'nin sıfır noktasından tüm Türkiye'ye organik sebze gönderiliyor

Suriye'nin sıfır noktasından tüm Türkiye'ye organik sebze gönderiliyor

-Sokağa çıkma yasağı Kilis'te organik sebze talebini arttırdı

KİLİS - Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te üretilen organik sebzeler özellikle sokağa çıkma yasağı ile Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde talebi arttırdı.

Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illerine göre sıcak olan sınır ili Kilis'te, üretilen sebzeler, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş başta olmak üzere organik bir şekilde üretilip gönderiliyor. Maydanoz, nane, roka başta olmak üzere organik bir şekilde üretilen ürünler, tarladan toplanarak, kamyonlar ile Kilis'ten gönderiliyor.

Kilisli üretici Metin İğdelioğlu, Ürettikleri ürünlerin organik olduğunu ifade ederek, " Kilis'ten bir çok ilimize sebze gönderiyoruz. Organik olarak üretilen sebzeler, kamyonlarla talep olan illere gönderiliyor. Biz çalışıyoruz, insanlar evlerinde kalsınlar, biz üretime devam ediyoruz" dedi.

"Sebzede üretim fazlası var"

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür, Organik bir şekilde üretilen sebzede üretim fazlası olduğunu ifade ederek, "Dur durak demeden üretime devam ediyoruz. Genelde doğul illerine gönderiyoruz. Kilis'te yetiştirilen sebzelere rağbet fazla, çünkü organik olduğu içindir. Mevsimsel olarak Kilis'te daha erken sebze yetişiyor. Üretimde her hangi bir sıkıntımız yok. Buradan vatandaşlara sesleniyorum. Üretim fazlası var, böyle marketlere falan kimsenin saldırmasına gerek yok. Suriye sınırına sıfır noktadayız. 1 kilometre ileride Suriye var, biz üretime devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz ile el ele verdik, ülkemiz tarımına katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Suriye'nin sıfır noktasından tüm Türkiye'ye organik sebze gönderiliyor

Kaynak: İHA

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