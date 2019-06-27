- Suriye'de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı.

ESAD güçleri Hama'nın kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktasına saldırı yapılan noktalara top atışlarıyla misliyle karşılık verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA