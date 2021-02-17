Süperlig'te bu hafta hangi takım bay geçecek? Süperlig 26. hafta bay geçen takım kim? BAY geçmek ne demek?

Süper Lig 26. haftası devam ederken, Süperlig'te bu hafta hangi takım bay geçecek? Süperlig 26. hafta bay geçen takım kim? BAY geçmek ne demek? soruları taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

Süper Lig, bu sezon farklı bir uygulama gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz sezonun ardından alınan küme düşme durumunun kaldırılması kararı sebebiyle, 2020-21 sezonunda Süperlig'te toplam 21 takım mücadele ediyor. Bu da, Süperlig'in her haftasında bir takımın o haftayı bay geçmesi anlamına geliyor. Peki, Süperlig'in 26. haftasında hangi takım bay geçecek? Süperlig'te bu hafta hangi takım bay geçecek? Süperlig 26. hafta bay geçen takım kim? BAY geçmek ne demek?

SÜPERLİG'TE BU HAFTA HANGİ TAKIM BAY GEÇECEK?

Süperlig'te 26. haftayı Beşiktaş bay geçecek. Bu hafta siyah beyazlıların maçı olmayacak. eşiktaş, Süperlig'in 27. haftasında Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir. İçinde bulunduğumuz dönem içerisinde ise, Süperlig geçtiğimiz sezonun ardından alınan küme düşme durumunun kaldırılması kararı sebebiyle her hafta bir takımın bay geçmesini önermişti. Bu sebeple her hafta farklı bir takım bay geçmektedir. Bay geçen takımın o hafta maçı olmaz.