Süper Piyango sonuçları MPİ: 23 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
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Süper Piyango sonuçları MPİ: 23 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından, Süper Piyango 23 Haziran Salı çekilişi yapıldı. Oyun tutkunları Süper Piyango sonuçlarını araştırıyor. 23 Haziran Süper Piyango çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye 100 bin sahibini buldu. İşte, Süper Piyango çekilişi ve Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

Süper Piyango sonuçları MPİ: 23 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi
24.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 24.06.2020 08:45

Süper Piyango çekilişi canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi, Süper Piyango oyunu çekiliş sonuçlarını yayımladı. Noter huzurunda ve canlı aktarılan Süper Piyango çekilişi 23 Haziran sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye olan 100 bin TL sahiplerini buldu. İşte, 23 Haziran Salı Süper Piyango sıralı tam liste çekiliş sonuçları...

Süper Piyango sonuçları için tıklayın...

KAZANAN NUMARALAR

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

255633

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

078788 094593 107242 130643 176625 286860

331601 380872 453931 458278

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

104372 152398 182991 456964 482577

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 6

Süper Piyango sonuçları MPİ: 23 Haziran Salı Süper Piyango çekilişi

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 'Süper Piyango' isimli yeni şans oyununu hakkında bilgi verdi. Her gün çekiliş yapılacak olan Süper Piyango şans oyununun satışı online olarak 20 Nisan'da başlandı. Buna göre bir kişiye 500 bin kazandırırken, ikinci ikramiye olarak 50 bin ve bir de amorti olacak.

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden Süper Piyango oyununun, ''çekiliş sonucuna git'' seçeneği tıklanır. Ardından gelen ekranda, çekiliş tarihi seçilir. İstenirse bilet numarası ile sorgulama da yapılır. Diğer yandan çekiliş tarihini seçtikten sonra ikramiye isabet eden tüm listeyi görüntüleyebilirsiniz.

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