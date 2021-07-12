Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!
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Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!

Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Detaylar haberimizde!

Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası müzayedede 1.56 milyon dolara satılarak tüm zamanların en değerli oyunu oldu.

Bu kopya, Heritage Auctions'ta satıldı ve birkaç gün önce 9 Temmuz'da NES' The Legend of Zelda'nın bir kopyası tarafından belirlenen 870 bin dolarlık rekoru kırdı . Super Mario 64'ün kopyası Wata 9.0 A, Wata 9.8 A++ derecesine sahip.

Wata'ya göre  "Wata sertifikası değerli video oyununuzun gerçek değerini ortaya çıkarır. Belirsizliği ortadan kaldırır, oyunun durumunu mutlak bir ölçeğe göre ölçer ve alıcılara ve satıcılara işlemlerinde tam bir güven verir." 9.8 A++ derecesi, Yeni Gibi Durumda olduğu anlamına gelir ve 10.0 puan almanın yanı sıra, bir oyunun almayı umabileceği en iyi puandır.

Nisan 2021'de Super Mario Bros.'un bir kopyası 660.000 dolara ve Nintendo PlayStation konsolunun bir prototipi 360.000 dolara satıldığı için Nintendo açık artırmaları son birkaç sıkça haber konusu oldu.

Kaynak: Playerbros

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