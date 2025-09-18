Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 18 Eylül Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Vatandaşlar, 18 Eylül 2025 Perşembe tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar henüz ilan edilmediği için birçok kişi sorgulama ekranını araştırırken, kazanan numaraların kimlere isabet ettiği ve ne kadar ikramiye verileceği de merak konusu. Peki, bu haftaki Süper Loto büyük ikramiyesi ne kadar? İşte 18 Eylül 2025 Süper Loto çekilişine dair canlı sonuç takip sayfası ve çekilişi izleme yolları!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanan şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon anlamına gelir.

Her kolonun ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer sayıları kendin seçmek istemiyorsan, kolonun alt kısmında bulunan "Sen Seç" kutusunu işaretleyerek terminalin rastgele 6 sayı belirlemesini sağlayabilirsin. Ayrıca, tek bir kolonda 6'dan fazla rakam işaretleyerek sistem oyunu oluşturmak da mümkündür. Sistem oyunu, seçilen fazla sayıların tüm olası 6'lı kombinasyonlarını otomatik olarak üretir ve her kombinasyonu ayrı bir kolon olarak oynar.

İsteğe bağlı olarak ortak bilet de satın alınabilir. Ortak bilet, bir veya birden fazla bileti birden çok kişinin farklı oranlarda birlikte almasıyla oluşturulur. Satın alma işlemi tamamlandığında bilet payları ilgili kişilerin hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak isteyenler, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya en yakın yetkili satış bayileri aracılığıyla kolayca oyun oynayabilirler.

18 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül Perşembe tarihli Süper Loto çekilişi için sonuçlar henüz duyurulmadı. Milli Piyango Online tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.