Süper Loto çekildi (2)

14.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:50

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 12 bin 346 lira 25'er, 4 bilen 3 bin 601 kişi 204 lira 30'ar, 3 bilen 76 bin 832 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Kaynak: AA