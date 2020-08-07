Süper Loto 6 Ağustos sonuçları: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
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Süper Loto 6 Ağustos sonuçları: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 6 Ağustos çekiliş sonuçlarını açıkladı. Büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadığından 26 milyonluk ödül sondaki haftaya devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto 6 Ağustos sonuçları: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
07.08.2020 08:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 08:11

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 6 Ağustos'tasaat 20: 00'de gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 20, 53, 25, 9 38, 21 oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmadığından 26 milyon ikramiye büyük ikramiye sonraki haftaya devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

6 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 20: 00'de gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 20, 53, 25, 9 38, 21 oldu. Çekilişte 6 bilen çıkmadığından 26 milyon 257 bin 851 TL'lik büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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