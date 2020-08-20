Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 20 Ağustos çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 30 milyon sonraki çekilişe devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 20 Ağustos'ta saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 16, 27, 21, 1, 25, 33 oldu. Çekilişte 30.176.612 TL olan büyük ödülü kazanan çıkmadı ve ikramiye devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 16, 27, 21, 1, 25, 33 oldu. 5 bilen 16 kişi 23.177,50 TL, 4 bilen 1.258 kişi 458,55 TL, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL, 2 bilen 240.170 kişi ise 3,05 TL kazandı.

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.