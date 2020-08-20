Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

Sisal Şans, Milli Piyango Online üzerinden Süper Loto 20 Ağustos çekiliş sonuçlarını açıkladı. Çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 30 milyon sonraki çekilişe devretti. MPİ Süper Loto sonuçları haberimizde.

Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
20.08.2020 21:34 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:01

Süper Loto çekilişi canlı ve noter huzurunda 20 Ağustos'ta saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilen numaralar 16, 27, 21, 1, 25, 33 oldu. Çekilişte 30.176.612 TL olan büyük ödülü kazanan çıkmadı ve ikramiye devretti. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto sonuçları canlı izle....

20 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Sisal Şans, Süper Loto'nun yeni çekilişi 20 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirdi. Çekilen numaralar 16, 27, 21, 1, 25, 33 oldu. 5 bilen 16 kişi 23.177,50 TL, 4 bilen 1.258 kişi 458,55 TL, 3 bilen 24.767 kişi 28,25 TL, 2 bilen 240.170 kişi ise 3,05 TL kazandı.

Süper Loto, Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21.30'da çekiliyor.

Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

İlgili Haberler

Süper Loto 11 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 11 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 9 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto 9 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
18 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
18 Ağustos Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı
Haber Yorumları (1)
GOKHAN: Sans oyunun sonuclari
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Güncel
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Politika
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha...
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 3. Sayfa
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı
Son Dakika: Beşiktaş, Alanyasporlu Welinton'u 3 yıllığına kadrosuna kattı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Angela Merkel Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nihat Doğan Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Yunan İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Süper Loto 20 Ağustos 2020: MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 22:01:14. #1.15#
title