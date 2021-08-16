Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 4 (İlk yarı)
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
24. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
32. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
42. dakikada Gervinho'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Volkan Narinç xx
Yeni Malatya: Ertaç Özbir xx, Haddadi x, Wallace x, Semih x, Hafez xx, Buğra Çağıran xx, Mallan x, Aabid xx, Mustafa Eskihellaç xx, Tetteh xx, Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Gameli, Ndzieye, Mert Örnek, Osman, Atakan Müjde, Taha Gür, Nshimirimana, Mert Altıntaş, Kubilay
Teknik Direktör: İrfan Buz
Tabzonspor: Uğurcan xx, Peres xx, İsmail xx, Victor Hugo xx, Edgar Le xx, Berat xx, Bakasetas xxx, Hamsik xxx, Gervinho xxx, Nwakaeme xxx, Djaniny xx
Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Cornelius, Trondsen, Yunus Mallı, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Bakasetas (dk. 3), Nwakaeme (dk. 10), Gervinho (dk. 29), Hamsik (dk. 42) (Trabzonspor), Adem Büyük (dk. 32) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Nwakaeme (Trabzonspor)
(Veysel Korkmaz - Numan Güder/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı