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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.

11.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:29
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor bu sonuçla, liderliğe yükseldi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye'nin sert şutu kaleci Farnolle'de kaldı.


55. dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının sağında topla buluşann Nwakaeme'nin şutu ağlara gitti. 1-3


58. dakikada Sosa'nın ortasında ceza sahası içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.


84. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.


89. dakikada Nwakaeme'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Farnolle gole izin vermedi.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Murat Yıldırım x, Robin Yalçın x, Sakıb xx, Mina xx, Acquah x, Donald xx (Erkan Kaş dk. 86 x), Fofana xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x (Chaaleli dk. 64 x), Bifouma xx (Walter dk. 71 x)


Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Serkan Asan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Abdülkadir Ömür xxx (Obi Mikel dk. 90 ?), Sosa xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx (Bilal Başacıkoğlu dk. 83 ?), Sörloth x (Badou Ndiaye dk. 40 xxx)


Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi, Novak (Trabzonspor) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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