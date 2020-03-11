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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor.

11.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:38
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2


44. dakikada Gökhan Töre'nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut'un şutunda top Novak'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Murat Yıldırım x, Robin Yalçın x, Sakıb xx, Mina xx, Acquah x, Donald xx, Fofana xx, Gökhan Töre xx, Umut Bulut x, Bifouma xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Yiğithan Güveli, Chaaleli, Walter


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Novak xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Serkan Asan xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdülkadir Ömür xx, Sosa xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Sörloth xxx


Yedekler: Arda Akbulut, Erce, Hosseini, Atakan Gündüz, Pereira, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Bilal Başacıkoğlu, Obi Mikel, Badou Ndiaye


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Umut Bulut (dk. 44) (Yeni Malatyaspor), Novak (dk. 10), Sosa (dk. 30) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Donald, Acquah, Gökhan Töre (Yeni Malatyaspor), Campi (Trabzonspor) - MALATYA

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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